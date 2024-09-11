شكرا لقرائتكم خبر عن ألسن عين شمس تفتح باب تسجيل الرغبات للتنسيق الداخلى إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب تسجيل الرغبات للتنسيق الداخلي للطلاب الجدد عبر موقعها الإلكتروني sec.alsun.asu.edu.eg ، تحت رعاية د. ضياء محمد زين العابدين، رئيس الجامعة، د. غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. سلوى رشاد عميد الكلية، وذلك على مدار يومي 10 و11 من سبتمبر الجارى.

وأوضحت د. سلوى رشاد، عميد الكلية أن التنسيق الداخلي للأقسام يتم وفق سلسة من الإجراءات الي تعتمد على أعداد الطلاب الملتحقين بالكلية و المفاضلة بين المجموع الكلي، وأيضا مجموع مواد اللغة الأجنبية الأولى و الثانية.