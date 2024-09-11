شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يبدأ عظته الأسبوعية فى الإسكندرية بالتهنئة بعيد النيروز والان مع تفاصيل الخبر

تذاع العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الآن على القنوات القبطية الفضائية ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبدأ البابا عظته بالتهنئة بعيد النيروز أو عيد رأس السنة القبطية الجديدة 1741.

وأكد البابا خلال عظته أن الخادم النيروزي لكي نطلق عليه خادم قبطي لا بد أن يكون على:

1- معرفة كاملة بالتقويم القبطي وشهوره وأعياده.

2- معرفة كاملة بالسنكسار وسير القديسين المختلفة.

3- معرفة كاملة بالقطمارس.

وكان قد صلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، قداس أول أيام السنة القبطية الجديدة (1641 للشهداء) في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالإسكندرية.