شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدكتور محمد حجاج مديرا للشؤون الطبية للتأمين الصحي فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة التأمين الصحي بمحافظة الجيزة، تعيين عدد من القيادات الشابة، في إطار توجيهات الدائمة بالاعتماد على الشباب فى المناصب القيادية، حرصا على تحسين الخدمة الطبية والعلاجية داخل المستشفيات، حيث تم تكليف الدكتور محمد حجاج للقيام بأعمال مدير الشؤون الطبية بفرع الجيزة.

تحرص هيئة التأمين الصحى برئاسة محمد ضاحى ورعاية وزارة الصحة، على الاهتمام بالارتقاء بمستوى الخدمة العلاجية والطبية للمرضى وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية لتقديم خدمة طبية على مستوى عالٍ للمواطنين.

ويملك الدكتور محمد حجاج خبرة كبيرة في العمل داخل مستشفيات التأمين الصحي، حيث إنه عمل في أكثر من منصب سابق بمستشفيات الهيئة، وآخرها مديرا لعيادات مستشفي بنها النموذجي.

ويبذل الأطباء وأطقم التمريض دائما قصارى جهدهم لإنقاذ المرضى وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، بما يتماشى مع مسمى المستشفيات النموذجية برعاية هيئة التأمين الصحى من خلال توفير جميع التخصصات الطبية.