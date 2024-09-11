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حسنى عطية" مديرا لمديرية الزراعة بالبحيرة و"كامل السيد" لبورسعيد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت: أسماء نصار

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 07:40 م

كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس حسني محمد عطية للقيام بأعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، والمهندس كامل السيد محمد بالقيام بأعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد.

يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لإعادة الهيكلة، وضخ الدماء الجديدة، لتولي المواقع القيادية وتطوير الأداء.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة تعتبر من أهم الوزارات في تاريخ الحياه المصرية المعاصرة خاصة أن الزراعة لا زالت تمثل أهم المصادر في الناتج القومي الإجمالى.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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