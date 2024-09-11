شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى يطلق حملة توعية تحت شعار "الإسعافات الأولية أماننا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الهلال الأحمر المصرى حملة توعية مكبرة فى محافظات الجمهورية تحت شعار "الإسعافات الأولية أماننا"، وذلك احتفالاً باليوم العالمى للإسعافات الأولية، حيث يتواجد متطوعو الهلال الأحمر المصرى فى العديد من الأماكن العامة بالمحافظات؛ بهدف زيادة الوعى بأهمية الإسعافات الأولية ومبادئها ومعرفة أساسياتها، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة ؛ لرفع الوعى حول أهمية الإسعافات الأولية فى إنقاذ الأرواح.

كما سيتم بث العديد من الرسائل التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق مدربي الإسعافات الأولية بالهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى إجراء عدة لقاءات تليفزيونية عبر التليفزيون المصرى، وعدة قنوات فضائية لتوضيح أهمية الإسعافات الأولية، ونشر أساسيات الإسعافات الأولية، وتشجيع جميع أفراد المجتمع على اكتساب المعرفة بالإسعافات الأولية.

ويعد الهلال الأحمر المصرى من أكبر الكيانات التى تساهم بدور فعال فى مجال الإسعافات الأولية، وذلك عن طريق وضع برامج تدريبيَّة على الإسعافات الأولية ؛ لا تقتصر على أعضاء ومتطوعى الهلال الأحمر المصرى بل تمتد لتشمل جميع فئات المجتمع ، آخذاً فى اعتباره ضرورة تطوير وتحديث برامج وخطط التدريب من آنٍ لآخر لمواكبة التحديثات العلمية والتوصيَّات البحثَّية فى هذا الشأن.

الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر المصرى هو عضو فى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وقد أطلق الاتحاد الدولى اليوم العالمى للإسعافات الأولية عام 2000، والذى يُحتفل به فى السبت الثانى من سبتمبر من كل عام.

وسوف يركز اليوم العالمى للإسعافات الأولية هذا العام على موضوع "الإسعافات الأولية والرياضة".