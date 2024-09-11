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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: الدولة حريصة على التخارج من عدد من القطاعات.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، الحكومة: الدولة حريصة على التخارج من عدد من القطاعات.. «مدبولى» فى اجتماع الحكومة: جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة مستمرة.. ودور الفلاح المصرى كبير فى تحقيق الأمن الغذائى..
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