شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعى تصدر قرارا بتعيين 3 مساعدين بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى قرارا بتعيين كل من الدكتور محمد العقبى مساعدًا لوزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجى والإعلام والمتحدث الرسمى باسم والوزارة، ودينا عمر الصيرفى مساعدة لوزيرة التضامن الاجتماعى للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، ورأفت شفيق مساعدًا لوزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعى والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هذه القرارات تأتى فى إطار تنظيم العمل فى الوزارة بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة، والاستعانة بالكفاءات المتميزة من الشباب ذوى الخبرة؛ تحقيقا لأفضل مستويات العمل والإنجاز.