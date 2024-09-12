شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم حار وفرص سقوط أمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 37 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود أتربة عالقة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

ومتوقع اليوم فرص ضعيفة لسقوط أمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27.