شكرا لقرائتكم خبر عن طرح حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين فى طرح حلوى المولد فى المنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة بجانب أيضا توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة منتجات السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وتطرح الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، برئاسة اللواء على أشرف العضو المنتدب والرئيس التنفيذى حلوى المولد بأسعار تبدأ بـ115 جنيها لعلبة الحلوة السادة زنة كيلو جرام، كما يتم طرح علبة حلوة سادة لوكس زنة 1 كيلو بـ145 جنيها، وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 2 كيلو سعر 285 جنيها وعلبة حلوة سادة لوكس 3 كيلو بسعر 485 جنيها "أصناف مميزة"، وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 5 كيلو بسعر 825 جنيه " أصناف مميزة، " وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 2 كيلو بسعر 450 جنيه وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 3 كيلو بسعر 675 جنيه وعلبة حلوة مكسرات فاخرة زنة 5 كيلو بسعر 1100 جنيها "مميزة بالأصناف" بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.