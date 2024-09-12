شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: قطعنا شوطا كبيرا لتجهيز البنية التحتية لتطبيق منظومة المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر تمكنت على مدار الخمس سنوات الماضية، أن تقطع شوطا كبيرا فى بناء البنية التحتية لتطبيق المنظومة المتكاملة للمخلفات، ويتم حاليا استكمالها فى كافة محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بناء على تكليفات مباشرة من رئيس الجمهورية بضرورة وجود منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، تم التعاون مع كافة الجهات فى هذا الملف، وشملت المنظومة عدد من البرامج على رأسها إنشاء البنية التحتية من مدافن، ومصانع، ومحطات وسيطة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك أيضا برامج تشغيل، بالتوازى مع توفيرالمناخ الداعم لإنجاح هذه المنظومة الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وتم العمل على إشراك القطاع الخاص في عمليات الجمع والنقل والدفن والتدوير وعمليات النظافة، كما تم العمل على دمج القطاع غير الرسمى بالمنظومة، وتوفير التأمين الاجتماعي والصحى لهم.

وشددت وزيرة البيئة على ما حققته مصر من تقدم كبير خلال السنوات الأخيرة، على مستوى التشريعات البيئية بشكل عام، ومجال إدارة المخلفات بشكل خاص، حيث إنها تشكل أولوية وطنية، جاء النجاح في اصدار قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بـ إدارة المخلفات، وتقوم فلسفتها على فكرة الاقتصاد.