شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يتداول 31 سفينة ورصيد صوامع القمح يصل لـ308 آلاف طن والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 14 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30418 طنا تشمل : 1246 طن كلينكر و 2800 طن رمل و 2250 طن مولاس و 11417 طن يوريا و 12705 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48816 طنا تشمل : 200 طن زيت طعام و 7400 طن ذرة و 1800 طن فول صويا و 13000 طن سكر و 3374 طن حديد و 22158 طن قمح و 884 طن خشب زان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1704 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 355 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3450 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 107511 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 201920 طنًا.

كما غادر عدد 5 قطارات بحمولة إجمالية 5950 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و شبرا و طنطا، وعدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4897 حركة.