"كانت بتعدي شريط السكة الحديد".. دفن جثة فتاة صدمها قطار في غمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

صرحت نيابة الشرابية، بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها بعد أن صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد في محطة غمرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بفتاة في منطقة غمرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

بالفحص والتحري، تبين أن الفتاة لم تنتبه للقطار أثناء عبورها خط السكة الحديد، فاصطدم بها مما أدى إلى مصرعها.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.