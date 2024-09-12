"رشاش جرينوف و5 بنادق خرطوش".. القبض على صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرًا إجراميًا في أسيوط؛ لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، حيث ضبط بحوزته 28 قطعة سلاح ناري.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط قيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة البداري وله معلومات جنائية، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها، واتخذ من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته رشاش جرينوف، بندقية آلية، 5 بنادق خرطوش، 21 فرد محلي، عدد من الطلقات، ومجموعة من الأجزاء والأدوات المستخدمة في التصنيع.

بمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.