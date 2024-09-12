شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المناجم تطالب المنظمات النقابية الأفريقية بالانضمام لعضوية اتحاد القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد أعضاء المنظمات الأفريقية المشاركون في المؤتمر الثاني لنقابة عمال الماس والمعادن بجمهورية زيمبابوي، على أهمية انضمام المنظمات النقابية للعاملين في صناعة واستخراج الثروات المنجمية لعضوية الاتحاد الأفريقي للمناجم والثروة المعدنية الذي يتخذ القاهرة مقراً له.

وأشاد المشاركون بالجهود التي تقدمها النقابة العامة للمناجم والمحاجر و الملاحات بمصر في دعم و تأسيس الاتحاد الأفريقي و تولي رئيسها محمد سمارة منصب الأمين العام للاتحاد الوليد.

وطالب أشرف شحاتة أمين صندوق النقابة العامة للمناجم، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، كافة المنظمات بالدول الأفريقية بالانضمام لعضوية الاتحاد الأفريقي لعمال المناجم من أجل تعظيم دوره لخدمة قضايا العمل ومساندة الحكومات في تنفيذ برامج وسياسات الاستثمار الأمثل للموارد البشرية و المنجمية، وقال: علينا أن نرفع شعار ( قوتنا في تضامننا لمواجهة التحديات العالمية).

عقد الوفد النقابي المصري الذي ضم ناجح جمعة الأمين العام للنقابة وعضو هيئة المجلس التنفيذي للأتحاد الأفريقي سلسلة من المباحثات مع أعضاء النقابة العامة لعمال الماس والمعادن برئاسة جاستيت الأمين العام و بحضور كامل خضر المنسق العام للأتحاد الأفريقي وكل من جابر الشمندي وأحمد دنقل عضوا نقابة المناجم في مصر.

وكان قد قال محمد سمارة، رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، إنه تم الاتفاق بين نقابتي المناجم والتعدين بمصر وجنوب أفريقيا علي تأسيس المنظمة الأفريقية لعمال المناجم التي وافق علي إنشائها معظم المنظمات المنجمية لخدمة قضايا التنمية والإستثمار الأمثل للمصادر والقوي العاملة في هذه المشروعات.