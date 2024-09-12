شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: التوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة ضرورة ملحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ضرورة ملحة، مشددا على ضرورة حماية عمليات الإغاثة والمراكز الإنسانية في القطاع.

واعلنت منظمة الأونروا مقتل 6 من موظفيها في غارتين إسرائيليتين على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في أكبر حصيلة لهجوم واحد.

أضاف الوزير الأمريكي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البولندي، أن واشنطن مصممة على العمل على انتصار أوكرانيا في حربها مع روسيا، مؤكدا فشل بوتين في أوكرانيا، وداعيا في الوقت ذاته للعمل على دعم كييف للاندماج في أوروبا.