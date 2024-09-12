شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار باستبدال نص المادة 321، من اللائحة التنفيذية بشأن إعادة تنظيم الأزهر، والهيئات التى يشملها.

وتضمن أن يؤدى الطالب الوافد على غير منحة من جمهورية مصر العربية رسوم القيد والمصروفات، ومنها 1500 دولار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها مجلس الجامعة، بالإضافة إلى تحديد المصروفات الدراسية ورسوم القيد بالكليات العملية.