شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حملة التطعيم الأولى لجدرى القرود بـ265 ألف جرعة فى الكونغو أوائل أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الدول الغنية مئات الملايين من جرعات اللقاحات التي يمكن أن تساعد في مكافحة تفشي مرض جدرى القرود في أفريقيا، حيث تقل الجرعات المتبرع بها كثيرا عن المطلوب، وفقا لإحصاء أجرته وكالة رويترز استنادا إلى بيانات عامة ووثائق وتقديرات من منظمات غير حكومية.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة روتيرز، فإنه من المقرر أن تبدأ حملة التطعيم الأولى باستخدام 265000 ألف جرعة متبرع بها في الكونغو في أوائل أكتوبر.



وأضاف الموقع، أنه تم تخزين اللقاحات لسنوات في دول مثل اليابان والولايات المتحدة وكندا في حالة عودة الجدري، وهو مرض تم القضاء عليه وهو ابن عم أكثر خطورة من جدرى القرود، وقد تم استخدام بعض اللقاحات خارج أفريقيا في عام 2022 عندما انتشر جدرى القرود عالميًا.

ويقول خبراء الأمراض، إن جزءًا صغيرًا من هذه الجرعات قد يساعد في الحد من جدرى القرود الموجود حاليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة.



وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا في بيان، إن أقل من 4 ملايين جرعة تم التعهد بها للتبرع من بين ما يقدر بنحو 18 إلى 22 مليون جرعة مطلوبة لتطعيم 10 ملايين شخص في الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت ماريا فان كيرخوف، القائمة بأعمال رئيس قسم الوقاية من الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، لرويترز: "إنها ليست مسألة فنية، بل مسألة سياسية"، وهي تضغط من أجل المزيد من التبرعات إلى جانب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا وغيرها من السلطات الصحية.

أضافت فان كيركوف: "اللقاحات عديمة الفائدة على الرفوف، لماذا لا نوفرها للأشخاص الذين يحتاجون إليها الآن؟"

بدأ تفشي المرض الحالي في أوائل عام 2023 في الكونغو، التي تمثل معظم حالات الإصابة البالغة 37500 حالة و1451 حالة وفاة، وانتشر المرض إلى 14 دولة أفريقية، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، ومن المقرر أن تبدأ حملة التطعيم الأولى باستخدام 265000 جرعة متبرع بها في الكونغو في أوائل أكتوبر.

وقال كريس كاسيتا، رئيس استجابة جدرى القرود في الكونغو: "لو حصلنا على جرعات أكثر في وقت سابق، لكان بوسعنا التخطيط لحملة واسعة النطاق وتقليل انتقال العدوى"، حيث يشعر مسؤولو الصحة بالقلق إزاء السلالة الجديدة، والتي تُعرف باسم clade Ib ، والتي تم تحديدها لأول مرة في الكونغو ويبدو أنها تنتشر بسهولة أكبر عن طريق الاتصال الوثيق، والأطفال معرضون بشكل خاص للإصابة بجدرى القرود mpox، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من حالات في الجهاز المناعي مثل فيروس نقص المناعة البشرية، "الايدز" ويبدو أن المخاطر خارج أفريقيا منخفضة في هذا الوقت.

وأوضح كاسيتا "الأطفال هم الضحايا الرئيسيون لهذا الوباء، ولا يتم التعامل مع الحالة الطارئة الأولى بشكل حقيقي"، وقد أدت عوامل أخرى إلى إعاقة الاستجابة للقاح، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية البطيئة في منظمة الصحة العالمية وفي الكونغو، وارتفاع أسعار اللقاحات، والأزمات الصحية المتنافسة التي تفاقمت بسبب الصراع في البلاد.

ويقول خبراء الأمراض إن لقاحات جدرى القرود Mpox وحدها ليست حلاً سحريًا، إذ تحتاج البلدان المتضررة أيضًا إلى الوصول إلى الاختبارات والتوعية للتعامل مع تفشي المرض بشكل فعال، لكن الانقسام الصارخ في مسألة الوصول إلى اللقاح يظهر أن الحكومات لا تزال غير مستعدة للقضاء على التهديدات الفيروسية.

وأكد بيتر مايباردوك، مدير الوصول إلى الأدوية في منظمة المستهلك الأمريكية Public Citizen: "إن عدم الاهتمام بجدرى القرود والتهديدات الفيروسية الأخرى تشكل خطرا كبيرا على الناس في جميع أنحاء العالم".

أين الجرعات ؟..

هناك 3 لقاحات أوصت بها منظمة الصحة العالمية مخزنة في جميع أنحاء العالم، وقال متحدث باسم تحالف اللقاحات العالمي "جافي"، الذي يساعد البلدان ذات الدخل المنخفض على شراء اللقاحات، إن جميع هذه اللقاحات قيد الدراسة للشراء والتبرع بها في أفريقيا، ولدى المجموعة ما يصل إلى 500 مليون دولار متاحة للاستجابة لـجدرى القرود ورفضت العديد من البلدان الغنية الإفصاح عن كمية اللقاح التي لديها، مستشهدة بأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفقًا لوثيقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية ، تمتلك اليابان حوالي 200 مليون جرعة من LC16, لقاح الجدرى، اعتبارًا من عام 2022، وعلى عكس الحقن المنافسة، يمكن استخدام لقاح جدرى القرود LC16 للأطفال، على الرغم من أنه غير متاح خارج اليابان ويتطلب إبرًا خاصة لإدارته.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز فإن الكونغو تجري مناقشات للحصول على ما يصل إلى 3.5 مليون جرعة من لقاح جدرى القرود LC16 من اليابان.

وقال مسؤول صحي ياباني إن الكونغو طلبت 3.05 مليون جرعة، لكنه لم يؤكد توقيت التسليم، وقال إن الرقم الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وهو 200 مليون جرعة غير صحيح لكنه لم يؤكد حجم المخزون الوطني.

وأضاف آدم هيوستن، مستشار السياسة الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود في كندا، إن كندا قد يكون لديها ما يصل إلى مليوني جرعة من شركة بافاريان نورديك في مخزونها، استنادًا إلى إعلانات السنوات السابقة من الشركة، تم استخدام هذه الحقنة للحد من تفشي جدرى القرود عام 2022 خارج إفريقيا، هذا الأسبوع، قالت الحكومة الكندية إنها ستتبرع بما يصل إلى 200 ألف جرعة.

ورفض المسؤولون الأميركيون الكشف عن كمية اللقاح الموجودة في مخزونها، لكن اثنين من كبار المسؤولين في إدارة بايدن قالا إنها كافية لحماية سكانها.

ويشمل ذلك نحو 100 مليون جرعة من لقاح إيميرجنت، بالإضافة إلى عدد غير محدد من جرعات جينوس، والتي يقول الخبراء إنها ذات آثار جانبية أقل، وتبرعت الولايات المتحدة بـ 60 ألف جرعة من جينوس لمكافحة تفشي المرض الحالي.

وتعد إسبانيا من بين أكبر المتبرعين المؤكدين، حيث تعهدت في أغسطس بالتبرع بنسبة 20% من مخزونها من لقاح جدرى القرود، أو 500 ألف جرعة، وحثت البلاد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على القيام بالمثل، لدى المفوضية الأوروبية عقد شراء مشترك مع شركة Bavarian Nordic لشراء اللقاحات للتبرعات، وأرسلت 215 ألف جرعة إلى الكونغو.

وقال متحدث باسم فريق مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية: "قد تكلف بعض اللقاحات نحو 150 دولارًا أمريكيًا حتى يتم تطعيم الشخص بالكامل، وهو سعر لا تستطيع معظم الدول الأفريقية تحمله، لذا فإن اللقاحات التي تتبرع بها البلدان أكثر أهمية".