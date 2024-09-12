شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. أسعار الأرز والسكر وزيت الطعام بمعرض وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة على توفير السلع الغذائية بمعرض الشركة بـ منطقة السواح بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى توفير منتجات اللحوم والدواجن.



طرح سكر زنة 1 كيلو بسعر 27 جنيهًا

أرز زنة 1 كيلو بسعر 24 و25 جنيها

أرز عريض الحبة زنة 1 كيلو بسعر 25 جنيها

كما يوجد نوع أخر أرز عريض الحبة زنة 1 كيلو بسعر 29 جنيها

وأرز نسبة كسر 5% بسعر 26 جنيه بدلا من 30 جنيها

زيت طعام خليط زنة 800 مل بسعر 40 جنيهًا

زيت خليط زنة 1 لتر بسعر 50 جنيهًا بدلا من 70 جنيهًا

زيت ذرة زنة 1 لتر بسعر 84 جنيها بجانب طرح أصناف اخرى من زيوت الطعام والعديد من السلع الأخرى



انفوجراف



