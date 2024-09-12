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محافظ القاهرة يخفض تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفنى.. اعرف النسب

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الخميس، 12 سبتمبر 2024 03:57 م

قرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفنى للعام الدراسى 2024/ 2025 بالمدارس التى يوجد بها أماكن شاغرة.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم النزول بالدرجات بعد مراجعة الأماكن الشاغرة بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفنى
تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفنى
تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفنى
تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفنى

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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