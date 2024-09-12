شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يخفض تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفنى.. اعرف النسب والان مع تفاصيل الخبر

قرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفنى للعام الدراسى 2024/ 2025 بالمدارس التى يوجد بها أماكن شاغرة.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم النزول بالدرجات بعد مراجعة الأماكن الشاغرة بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.



تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفنى