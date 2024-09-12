شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية تخريج الدفعة الأولى من الجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية تخريج الدفعة الأولى من الجامعات الأهلية، التى تقام بالمتحف المصرى الكبير.

وكان رئيس الوزراء قد أشار إلى أنه فى عام 2014 كان عدد الجامعات الموجودة بمصر ما بين 50 و52 جامعة، واليوم أصبح لدينا 100 جامعة، بحيث استطاعت الدولة المصرية فى خلال 10 سنوات إضافة نحو ضعف عدد جامعات الموجود بالفعل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الدولة المصرية تحرص على رفع كفاءة منظومة التعليم العالى فى مصر، حيث كان هناك توجه لأن يكون لدينا إلى جانب الجامعات الحكومية، تشكيلة من الجامعات الأهلية، وقد تم إنشاء عدد منها، بالإضافة إلى الجامعات التكنولوجية، بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث شهدت افتتاح جامعة السويدى منذ فترة قريبة، مع تشجيع القطاع الخاص على إنشاء الجامعات الخاصة، لتكون بالشراكة مع مؤسسات دولية مرموقة، مثل الشراكة التى تتحقق اليوم بين جامعة باديا وجامعة تكساس الطبية.

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى قد قال أن عدد كليات الجامعات الخاصة 242 كلية تقدم 395 برنامجا وكان عدد الجامعات فى عام 2014 بلغ 23 جامعة وهذا العام 35 جامعة ومضاعفة البرامج الدراسية، موضحا أن هناك 80 كلية وبرنامج فى الجامعات الخاصة حصلت على الاعتماد المحلى والدولى مما يعكس جودة التعليم فى مسار التعليم الخاص فى منظومة التعليم العالى المصرى.