شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: استقالة قائد وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200 اللواء يوسى شارييل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أن قائد وحدة الاستخبارات 8200 اللواء يوسى شارييل أبلغ رئيس هيئة الأركان الاحتلال الإسرائيلى استقالته من منصبه.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و 96 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفلسطينية في بيان لها أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.

لفتت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41118 شهيد و 95125 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.