شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الألمانى يزور سوق السمك الحضارى بجنوب الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فرانك فالتر شتاينماير الرئيس الألماني، خلال زيارته بسوق السمك الحضاري بجنوب الجيزة والمقام بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

‎وجاءت كلمه الترحيب لمحافظ الجيزة بالرئيس الألماني، كالآتي: "نرحب بسيادتكم في مصر وعلى أرض محافظة الجيزة العريقة وأنقل إليكم تحيات مواطني المحافظة".

‎سيادة الرئيس أود أن أعبر لسيادتكم عن سعادتنا بالتعاون القائم بين محافظة الجيزة والحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) والتي قامت بتنفيذ مشروع تطوير سوق السمك الحضاري محل زيارتنا اليوم والذي يخدم الأهالي القاطنين بمحيطة والأحياء المجاورة.

‎سيادة الرئيس قد لمس المواطنين أهمية أعمال التطوير المنفذة لسوق السمك وتحويله الي وجهة حضارية وضعه في مصاف المشروعات التنموية الهامة المنفذة للأهالي بجنوب المحافظة.

‎وفي نهاية كلمتي أجدد الترحاب بكم سيادة الرئيس، مؤكدًا لكم أنه لمن دواعي سروري أن تكون محافظة الجيزة ضمن جدول زيارتكم في جمهورية مصر العربية".

‎وتفقد الرئيس الألماني ويرافقة محافظ الجيزة والوفد الممثل للوكالة الالمانية للتعاون الدولي لسوق السمك لمتابعة أعمال التطوير المنفذة داخله، ورافقهم هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة وممثلي الوكالة الألمانية.



الرئيس الألماني يزور سوق السمك الحضاري بجنوب الجيزة



الرئيس الألماني في سوق السمك الحضاري بجنوب الجيزة



الرئيس الألماني يتفقد سوق السمك بجنوب الجيزة



جانب من زيارة الرئيس الألماني لسوق السمك الحضاري