شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: يجب أن نعمل سويا من أجل تحديث منظومة الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن العالم يشهد تزايدا لعدد من التهديدات الوجودية فى ظل تنامى الانقسامات والمخاطر النووية والشعبوية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة خلال جلسة الدعوة العالمية بشأن مؤتمر القمة المعنى بالمستقبل 2024: «نحتاج لمزيد من التضامن العالمى للتغلب على المشكلات التى تعصف بنا، ويجب أن نعمل سويا من أجل تحديث منظومة الأمم المتحدة».