شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 فى انفجار سيارة بسوق فى إسرائيل واحتراق عدد من المحال التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفجرت سيارة فى مدينة الرملة المحتلة، بالقرب من سوق تجارى، أدى إلى إصابة 5 من المارة الإسرائيليين بجروح بين طفيفة ومتوسطة، بحسب ما أعلنته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وبحسب نجمة داوود الحمراء، السيارة المشتعلة لم يكن بها أحد، كما اشتعلت النيران فى متجرين، وتعمل فرق الإطفاء فى مكان الحادث.

وباشرت شرطة الرملة التحقيق بعد تلقى بلاغ بخصوص الانفجار الذى وقع فى شارع هرتزل بالقرب من سوق الرملة، وبدأت شرطة الاحتلال الإسرائيلى فحص بقايا السيارة ومسح مكان الحادث، ويجرى الآن التحقيق فى الحادث.