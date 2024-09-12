شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يستقبل رئيس إدارة الطيران المدنى الكويتى لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى المصرى، الشيخ. م. حمود مبارك الحمود الجابر الصباح، رئيس الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى والوفد المرافق له بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجال الطيران المدني.

حيث أشاد الجانبان بالنتائج الإيجابية التى أسفرت عنها جولة المفاوضات الثنائية التى عقدت بين كلٍ من سلطة الطيران المدنى المصرى ونظيرتها الكويتية؛ فى إطار دعم توجهات حكومة البلدين الشقيقين لدفع مزيد من آفاق التعاون والتكامل الاقتصادى المشترك بينهما، بما يصبو بشكل فعال لصالح الناقلات الجوية المصرية والكويتية ويحقق مزيد من الخدمات المرجوة للمسافرين.

وخلال اللقاء، رحب وزير الطيران المدنى برئيس الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى والوفد المرافق له؛ مشيرًا بأهمية عقد تلك المباحثات المشتركة لدعم علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، بما يلبى متطلبات نمو الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحى المصرى،مشيدًا بما أسفرت عنه تلك المفاوضات الثنائية من خلال توقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتحديث الممارسات التشغيلية بين مصر والكويت فى مجال الطيران المدني.

ومن جانبه؛ أعرب رئيس الإدارة العامة للطيران المدنى بدولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لوزير الطيران المدنى على حفاوة الإستقبال، مشيدًا بالنتائج الإيجابية والفعالة التى أسفر عنها الاجتماع بين الجانبين المصرى والكويتي؛ بما يحقق الفائدة المرجوة لكل منهما؛ متمنيًا مزيد من التعاون والشراكات المثمرة بين البلدين فى مجال الطيران المدني.



وزير الطيران مع الوفد الكويتى



وزير الطيران يستقبل الوفد الكويتى



وزير الطيران مع الوفد الكويتى