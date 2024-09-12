شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة للتهنئة بالمولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، المستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة؛ للتهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ورحب شيخ الأزهر برئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق له، مؤكدا أننا نحتفي بذكرى ميلاد خير البشر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبرسالته التي سوف تبقى ما بقي الليل والنهار، منارة الإنسانية وضوئها الذي يرشدها ويصحح مسيرتها كلما ضلت الطريق وتقطعت بها السبل، مشددا على أن عالمنا اليوم في أمس الحاجة إلى عودة الهدي المحمدي؛ لإنقاذ عالمنا ومجتمعات المسلمين أنفسهم من الأوضاع اللا إنسانية.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن تقدير الهيئة لدور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في بيان الصورة الحقيقة والمنصفة للدين الإسلامي، وتفنيد الأفكار المتطرفة؛ من خلال آراء فضيلته المعتدلة وكلماته في مختلف المحافل الدولية والأقليمية والداخلية، مؤكدا أن الأزهر الشريف يمثل رمزا للعلم والوسطية والتسامح حول العالم، داعيا المولى عز وجل أن يديم على فضيلة الإمام الأكبر نعمتي الصحة والعافية.

حضر اللقاء، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والمستشار محمود إبراهيم، المستشار القانوني لمجمع البحوث الإسلامية وقطاع المعاهد الأزهريّة، والمستشار زين الهواري، رئيس المكتب الفني للهيئة، والمستشار أحمد ثابت، الأمين العام للهيئة، والمستشار أحمد سعد، المشرف العام على مكتب رئيس الهيئة.