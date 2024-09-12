شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة ووفد مرافق يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة حلول المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

أجري صباح اليوم الخميس، المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، على رأس وفد رفيع المستوى من مستشارى الهيئة، زيارة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، لتقديم التهاني بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.

رافق المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة في هذه الزيارة وفد من السادة المستشارين نواب رئيس الهيئة، وهم: والمستشار زين العابدين علي إسماعيل محمد، نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد ثابت، نائب رئيس الهيئة والأمين العام، والمستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة والمشرف على مكتب رئيس الهيئة.

تأتي هذه الزيارة لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، وتعزيز العلاقات الطيبة بين هيئة قضايا الدولة ومؤسسة الأزهر الشريف، احتفاءً بذكرى مولد النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، الذي يمثل مناسبة عظيمة للتآخي والتراحم بين أبناء الأمة الإسلامية.

خلال الزيارة، قدم رئيس قضايا الدولة التهنئة الحارة لشيخ الأزهر الشريف ولجميع المسلمين بهذه المناسبة العظيمة، مؤكداً على أهمية دور الأزهر في الحفاظ على الهوية الإسلامية ونشر التعاليم السمحة للإسلام.

كما أشاد المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة بالخطاب الديني للأزهر الشريف، واصفاً إياه بالمنير والمعتدل، والذي يسهم بشكل كبير في تعزيز التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات.

كما أكد رئيس قضايا الدولة على الدور التاريخي للأزهر الشريف في نشر العلم والمعرفة، مشيراً إلى أن الأزهر كان ولا يزال منارة للعلم والمعرفة، وقد أسهم بشكل كبير في الحفاظ على التراث الإسلامي ونقله للأجيال القادمة.

من جانبه، رحب فضيلة الإمام الأكبر بزيارة رئيس قضايا الدولة، مثمناً هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية لخدمة الدين والوطن.