شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الفلك الدولى يرصد عنقود نجمى يضم 150 ألف نجم بسماء الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

نشر مركز الفلك الدولى تصوير لعنقود نجمي يسمى M2، وذلك بواسطة مرصد الختم الفلكي الواقع في صحراء أبوظبي، وهو تجمع كبير جدا من النجوم يقع في برج الدلو، يقدر عدد نجومه بحوالي 150 ألف نجم، ويبعد عنا 55 ألف سنة ضوئية.

وقال مركز الفلك الدولى ، إن الضوء يحتاج إلى 175 سنة ليقطعه من أوله إلى آخره، ويقدر عمره بـ 12.5 مليار سنة على حدود الرؤية بالعين المجردة من مكان تام الظلام.

وهذا العنقود من فئة العناقيد الكروية أو المغلقة، وتسمى بهذا الاسم نظرا لشكلها الذي يشبه الكرة، وتقع على أطراف المجرة.

تم التقاط الصورة بواسطة تلسكوب قطره 14 إنش، مساء يوم الثلاثاء 10 سبتمبر، وبلغت مدة التعريض 37 دقيقة.



