بسبب أولوية مرور.. سائق توكتوك اصطدم بأتوبيس واعتدى على قائده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" بشأن تعدي سائق توكتوك على سائق أتوبيس وإحداث إصابته.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن قيام سائق توكتوك، بالاصطدام بأتوبيس بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة وحدوث مشاجرة بين سائقيهما قام على إثرها سائق التوكتوك بالتعدي على سائق الأتوبيس بسلاح أبيض وإصابته وفر هاربًا.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من (سائق أتوبيس - مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى) وقرر أنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين سائق توكتوك بسبب خلاف على أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بإحداث إصابته مستخدماً سلاح أبيض.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وأقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.