اندلاع حريق داخل مطعم سوري بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الدفاع المدني حريقًا شبَّ داخل مطعم للمأكولات السورية بمدينة نصر شرق العاصمة، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب من أسفل عقار بشارع مكرم عبيد.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور قسم مدينة نصر أول.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل مطعم "الشام" للمأكولات السورية أسفل عقار رقم 19 المكون من 10 أدوار، وتمام الإخماد دون إصابات.