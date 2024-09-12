بعد فك لغز اختفاء 26 سبيكة ذهب من فيلا مدرب حراس المرمى.. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

توجه الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي إلى نيابة الشيخ زايد، لاستلام 26 سبيكة ذهب استولى عليها مسجل خطر من داخل غرفة نومه في شهر يونيو الماضي، بعدما تسلل الى فيلته في كومبوند شهير بالشيخ زايد مستغلا غياب الأسرة عن المنزل.

وتعرف طاهر على المسروقات التي عرضتها عليه النيابة العامة؛ مؤكدا أنها تحمل ذات المواصفات التي أثبتها في محضر الشرطة عقب اكتشافه سرقتها.

وقرر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد حبس المتهم بسرقة فيلا الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل مالك مقهى أخفى المتهم المسروقات لديه من ديوان قسم الشرطة بضمان محل إقامته؛ بعدما أثبتت التحريات أنه حسن النية ولا يعلم إنها متحصلات جريمة؛ وقام بتسليم المسروقات "26 سبيكة ذهبية" إلى جهات التحقيق.

وأفاد أيمن طاهر في أقواله في التحقيقات؛ إنه غادر فيلته للسفر وقضاء إجازة العيد؛ وعندما عاد اكتشف سرقة 26 سبيكة ذهبية تزن كل واحدة منها 5 جرامات، حيث استولى عليها اللص من غرفة نومه.

وأضاف مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي أنه اشترى تلك السبائك في يناير الماضي، واحتفظ بها في دولاب غرفة نومه، وعندما عاد إلى فيلته اكتشف كسرًا في الباب الخلفي للحديقة وباب غرفة النوم؛ واختفاء السبائك، مؤكدًا أنه لا يدخل الفيلا سوى الخادمة والسائق، لكنهما كانا غير متواجدين أثناء سفره وأن منزله لا توجد به كاميرات مراقبة سوى في الكومبوند ومن الخارج، ولم يتهم أحدًا بسرقة هذه السبائك من داخل منزله.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان ملابساتها وتحديد هوية المتهمين وضبطهم وإحضارهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من كشف ملابسات الواقعة والقبض على المتهم وإحالته إلى جهات التحقيق.