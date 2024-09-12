محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق مدارس التعليم الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2024-2025 بالمدارس التي يوجد بها أماكن شاغرة.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، في بيان الخميس، أنه تم النزول بالدرجات بعد مراجعة الاماكن الشاغرة بالمدارس مع مراعاة الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

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