محافظ الجيزة يستقبل الرئيس الألماني بسوق السمك- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

‎استقبل المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، فرانك فالتر شتاينماير، الرئيس الألماني خلال زيارته بسوق السمك الحضاري بجنوب الجيزة والمقام بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

‎وجاءت كلمة الترحيب لمحافظ الجيزة بالرئيس الألماني: "نرحب بكم في مصر وعلى أرض محافظة الجيزة العريقة، وأنقل إليكم تحيات مواطني المحافظة".

‎وأضاف: أود أن أعبر لكم عن سعادتنا بالتعاون القائم بين محافظة الجيزة والحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد)، والتي نفذت مشروع تطوير سوق السمك الحضاري محل زيارتنا اليوم ويخدم الأهالي القاطنين بمحيطة والأحياء المجاورة.

‎وأكمل: لقد لمس المواطنون أهمية أعمال التطوير المنفذة بسوق السمك وتحويله إلى وجهة حضارية وضعه في مصاف المشروعات التنموية الهامة المنفذة للأهالي بجنوب المحافظة.

‎وختم المحافظ: في نهاية كلمتي، أجدد الترحيب بكم مؤكدًا أنه لمن دواعي سروري أن تكون محافظة الجيزة ضمن جدول زيارتكم في جمهورية مصر العربية.

‎وتفقد الرئيس الألماني ويرافقه محافظ الجيزة والوفد الممثل للوكالة الألمانية للتعاون الدولي لسوق السمك لمتابعة أعمال التطوير المنفذة داخله.