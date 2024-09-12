شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستقبل المشرف على القومى للإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

- مناقشة اقتراحات المجلس بشأن تفعيل تعيين أعضاء هيئة التدريس من ذوي الإعاقة وإعفاء الطلاب ذوي الاعاقة من المصروفات الجامعية

- جاري تشكيل اللجنة العليا لمتابعة إنفاذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 والتي يترأسها الدكتور أيمن عاشور

- اللقاء تناول دراسة تعديل بعض الشروط الخاصة بلائحة قبول الطلاب ذوي الاعاقة بالجامعات- الاتفاق على آلية لحل الشكاوي التي ترد إلى المجلس من الطلاب الجامعيين من ذوي الاعاقة وأسرهم فيما يخص الحياة الجامعية

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمكتبه بالعاصمة الإدارية، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون بين المجلس والوزارة فيما يخص الطلاب من ذوي الإعاقة.

من جانبها رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، باللقاء المثمر الذي تم مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأكدت انه تم خلال اللقاء الاتفاق على دراسة تعديل بعض الشروط الخاصة بلائحة قبول الطلاب ذوي الاعاقة بالجامعات .

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن اللقاء مع الدكتور أيمن عاشور، تناول استعراض اقتراحات المجلس فيما يخص تفعيل تعيين أعضاء هيئة التدريس من ذوي الإعاقة وإعفاء الطلاب ذوي الاعاقة من المصروفات الجامعية، والاتفاق على آلية لحل الشكاوي التي ترد إلى المجلس من الطلاب الجامعيين من ذوي الاعاقة وأسرهم فيما يخص الحياة الجامعية.

وأكدت المشرف العام على المجلس، أن القاء تناول الحديث عن آليات دمج الطلاب ذوي الاعاقة في الانشطة والاسر الطلابية، ودعم الموهوبين منهم وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال .

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه جاري تشكيل اللجنة العليا لمتابعة إنفاذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 والتي يترأسها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي