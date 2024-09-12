شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل قطاع الإعلام الخارجي الكويتى يؤكد أهمية التعاون الإعلامي القائم بين مصر والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عويد المشعان الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية ووكيل قطاع الإعلام الخارجي بالتكليف أهمية التعاون الإعلامي القائم بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، والذي يعود الي عقود طويلة مضت، وشهد العديد من المحطات التاريخية المضيئة التي تعكس قوة و متانة العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

وأشار إلى حرص المسؤولين من القيادات الإعلامية في كلا البلدين علي تنمية مستوي التعاون بما يجسد السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات الاعلامية والثقافية ودفعها الي آفاق أرحب تواكب التطورات الأخيرة علي صعيد التقنيات الاعلامية وتستجيب للمقررات الصادرة عن مجلس وزراء الاعلام العرب منوها الي الاتفاق الاطاري الذي تم توقيعه مؤخرا بين وزارة الإعلام و الهيئة الوطنية للإعلام في جمهورية مصر العربية و الذي يغطي مجالات الإذاعة و التلفزيون و الهندسة .

وعبر المشعان الذي يزور القاهرة لترؤس وفد وزارة الإعلام المشارك في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الكويتية المصرية الني تعقد برئاسة وزيري خارجية البلدين عن تطلعه لان تشهد الفترة المقبلة المزيد من صور العمل الإعلامي المشترك بما في ذلك تبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الاعلامية الرائدة في كلا البلدين.