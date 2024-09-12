شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أيمن فوزى عرب قائما بأعمال رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى قرارًا اليوم بتكليف المهندس أيمن فوزى عبد المنعم على عرب - للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والعضو المنتدب التنفيذى للشركة وذلك خلفًا للمهندس محمد سعيد محروس الذى قدم له وزير الطيران المدنى الشكر على مجهوداته خلال فترة رئاسته للشركة، متمنيًا له كل التوفيق والسداد خلال الفترة القادمة.

ويذكر أن المهندس أيمن عرب حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية، ولديه العديد من الخبرات فى مجال إدارة وتشغيل المطارات وتطوير البنية التحتية والمرافق وأنظمة المطارات التشغيلية، حيث عمل فى العديد من المطارات الدولية من بينها رئيس تنفيذى لمشروع تطوير مطار البطين التنفيذى ومطار صير بنى ياس الخاص من خلال شركة هيل أنترناشيونال العالمية، فضلًا عن عمله بمطارات زايد الدولى بالإمارات العربية المتحدة ومطار مسقط الدولى الجديد ومطار صلالة بسلطنة عمان بالإضافة إلى مطار حمد الدولى بقطر.