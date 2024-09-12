شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع شركة عالمية إنتاج وتصنيع الألبان لدعم صغار المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مارك ويلى الرئيس التنفيذى لإحدى الشركات الدولية العاملة فى مشروعات التصنيع الزراعي لبحث سبل زيادة استثمارات الشركة في مصر ودعم صغار المربين.

وخلال الاجتماع وزير الزراعة، اطلع على حجم إنتاج الشركة واستثمارتها في مصر والذي يتجاوز الـ500 مليون دولار لتصنيع منتجات الألبان والعصائر تحت إشراف كوادر مصرية تقدر بحوالي 5200 موظف عمالة مباشرة وأكثر من 20 ألف عمالة غير مباشرة.

وأكد "فاروق" أن الدولة المصرية تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتشجع القطاع الخاص في مجال الزراعة سواء المحلي أو الأجنبي وتقدر دوره باعتباره شريك اساسي في التنمية.

وأشاد وزير الزراعة بدور الشركة في إنتاج وتصنيع منتجات الألبان، حيث تسهم في تحقيق الأمن الغذائي من هذه السلعة الاستيراتيجية التي تعتبر أحد عناصر البروتين التى يحتاجها الانسان.

كما أشاد فاروق أيضا بالتعاون مع الشركة لدعم صغار المزارعين والمربين حيث تقوم الشركة بشراء انتاجهم من الالبان وتصنيعها، وكذلك تدريب أصحاب مراكز تجميع الألبان ورفع كفاءتهم.

وطرح وزير الزراعة بعض الأفكار للتعاون المستقبلى بين الوزارة والشركة، ومنها تحسين السلالات لدى صغار المزارعين ومنظومة تبريد الألبان لديهم لضمان جودتها.

وأكد وزير الزراعة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة من أجل زيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير فرص عمل ومن المقرر أن يفتتح قريبا أحد خطوط انتاج صناعة الاجبان بحجم استثمارات تبلغ مليار جنية.

وأكد المهندس محمد سيف نائب الرئيس التنفيذى للإنتاج الزراعى والالبان، ان التعاون المشترك فى مجال الدعم الفنى لمراكز التجميع والمزارع وفق خطة وزارة الزراعة الطموحة يصب فى صالح الإقتصاد القومى.

ويشار إلى أن الشركة تقوم بشراء الألبان من المزارع المصرية حوالي 650 طن يوميا وتغطى نسبة كبيرة من السوق المحلى، بالإضافة إلى تصدير منتجاتها لأكثر من 45 دولة أفريقية وأوروبية وآسيوية إضافة إلى أمريكا وكندا لجلب العملة الصعبة للدولة المصرية.