شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: حكومة نتنياهو تعتزم غلق 5 وزارات لتوفير الأموال للحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن هناك خطة لوزارة المالية لخفض الميزانية، سيتم الكشف عنها قريبًا، تشمل اقتراحًا بغلق خمس وزارات حكومية ليست بقدر كبير من الأهمية .



وذكرت القناة أن الفكرة التى طرحها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تقترح أن يختار كل حزب فى الائتلاف وزارة واحدة تحت رعايته ليتم غلقها، معيدة إلى الأذهان أنه خلال السنوات الأخيرة، اقترح مسؤولون على الصعيد السياسى إغلاق عشر وزارات.



وأضافت أن الاقتراح لا يهدف فقط إلى توفير الأموال اللازمة لجهود الحرب، بل وأيضًا للحد من الانتقادات العامة للحكومة المُنتخبة فى إسرائيل، خاصة أن التغييرات المقترحة على الميزانية، والتى تم الكشف عنها الأسبوع الماضي، لم تتضمن غلق الوزارات أو خفض أموال الائتلاف .



ومن المتوقع أن يؤدى الاقتراح أيضًا إلى تهدئة اتحاد نقابات العمال فى إسرائيل (الهستدروت)، بعد أن جرى الإعلان عن قائمة خطوات من شأنها أن تضر برواتب بعض العاملين فى القطاع العام.



وفى وقت سابق من هذا الشهر، قدم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اقتراحًا لميزانية لعام 2025، تشمل 160 مليار شيكل للحرب، و44 مليار شيكل للاحتياجات المدنية، و20 مليار شيكل لإعادة البناء والتأهيل. ومن أجل تمويل هذه الميزانية، أعلن سموتريتش عن قائمة من الخطوات، بما فى ذلك تخفيضات فى الوزارات الحكومية، وتجميد رواتب مؤسسة التأمين الوطني، وزيادة ضريبة الدخل.