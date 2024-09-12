شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إسرائيلى لنتنياهو: "لولا الحرب لتركنا حكومتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير البناء والإسكان الإسرائيلى الحاخام يتسحاق جولدكنوبف، اليوم الخميس، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه لولا الحرب لترك حزبه حكومته، وذلك ردًا على تأخير تمرير قانون التجنيد.



ونسبت القناة السابعة الإسرائيلى إلى جولدكنوبف قوله إنه أبلغ نتنياهو فى مُحادثة هاتفية بينهما: "كنا سنُغادر الحكومة منذ زمن بعيد بسبب العهود المنقوضة بشأن قانون التجنيد".



ونسبت القناة إلى جولدكنوبف قوله: "لقد وعد نتنياهو الأحزاب الحريدية فى أغسطس 2023 بأن قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد فى الجيش الإسرائيلى سيتم تشريعه خلال الدورة الشتوية من ذلك العام. وفى ذلك الوقت، نقل الحاخام جيرر رسالة عبر أعضاء الكنيست من حزب (يهدوت هتوراة)، مفادها أن الحكومة ليس لها الحق فى الوجود بدون قانون التجنيد".



ويواجه القانون عقبات، من بينها أن أعضاء حزب الليكود عميحاى تشيكلى وموشيه سعادة ودان إيلوز كتبوا رسالة إلى رئيس الوزراء بعد اندلاع الحرب، قالوا فيها: "لم يعد بإمكاننا أن نقبل بهدوء وضعا تتحمل فيه مجموعات معينة فى المجتمع عبء الأمن على أكتافها، مع ثمنه الباهظ، بينما تستمر مجموعات أخرى فى دولة إسرائيل فى العيش فى روتينها"، فى إشارة إلى اليهود الحريديم.



وتعهد وزير الدفاع يوآف جالانت بألا يدعم القانون، إلا إذا حصل على دعم واسع، بما فى ذلك من أعضاء المعارضة.



ويعد نتنياهو رؤساء الأحزاب الحريدية بأنه سيوافق على مشروع قانون خاص يسمح بإعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد.



وفى يونيو، وافقت الكنيست على إحياء قانون التجنيد الذى طرحه عضو الكنيست بينى جانتس خلال دورة الكنيست السابقة، ثم أمرت المحكمة العليا بتجنيد جميع طلاب المدارس الدينية، ووقف تمويل مدارسهم الدينية.



وطالب حزب "يهدوت هتوراة" نتنياهو بالمصادقة على مشروع القانون قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست، لكن هذا لم يحدث.