شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نعمل خلال قمة المستقبل لتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته خلال الحدث العالمى الافتراضى قمة المستقبل تنعقد عليها الآمال من أجل التوصل إلى توافق دولي لتعزيز العمل متعدد الأطراف، وأضاف: نعمل خلال قمة المستقبل على تحقيق أهدافنا المشتركة للتنمية المستدامة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأكد أن التصعيد في الشرق الأوسط له تداعيات سلبية على المستوى الدولي بما يحتم علينا أن تتضافر جهودنا خلال القمة لتحقيق عدد من الأولويات، مشيرا إلى أن التمسك التام بتحقيق ميثاق الأمم المتحدة لإرساء نظام قائم على المبادئ وقواعد القانون الدولي دون تمييز أو معايير مزدوجة.