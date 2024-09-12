شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تتعاقد لشراء 430 ألف طن قمح مستورد والمخزون يكفى أكثر من 6 شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 430 ألف طن قمح مستورد من روسيا بسعر 235 دولارا للطن في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفه لمدة تزيد عن ستة أشهر.

وقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إن أرصدة البلاد من القمح التمويني 6.1 شهر، وذلك لتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لمنظومة الخبز البلدى المدعم.

‎وتفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الصومعة المعدنية والمخبز الآلي وخطوط الإنتاج بفرع مطاحن مصر الوسطى بمدينة الفيوم.

كان وزير التموين قد تفقد مطحن سلندرات القديم بمدينة الفيوم، بطاقة فعلية 170 طن/ يوم، وتابعا مراحل العمل وخطوط الإنتاج بالمطحن والتي تبدأ باستقبال الأقماح بقدرة 50 طن/ ساعة، بسعة تخزين 3000 طن للصوامع، ثم مرحلة النظافة الأولية بقدرة 16 طن/ ساعة، ومرحلة النظافة النهائية بقدرة 16 طن/ ساعة، مروراً بمرحلتي الترطيب الأولي، والترطيب النهائي، ومراحل الطحن المتتالية، وصولاً إلى مرحلة التخزين والتعبئة بقدرة 10 طن/ ساعة لعبوات الدقيق، و5 طن/ ساعة لعبوات النخالة.

‎كما تابعا خطوط الإنتاج بمطحن سلندرات بوهلر الجديد بالفيوم، والتي تبدأ بقسم الاستقبال بقدرة 50 طن/ ساعة، مروراً بمراحل النظافة الأولية، والنظافة النهائية، والترطيب الأولي، وصولاً إلى مراحل الطحن المختلفة، وعملية التعبئة بقدرة 20 طنا/ ساعة لعبوات الدقيق، و10 أطنان/ ساعة لعبوات النخالة.