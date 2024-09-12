شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انكسار الموجة الحارة وكتلة هوائية شمالية غربية تؤدى لنشاط رياح الآن والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انكسار الموجة الحارة ودخول كتلة هوائية شمالية غربية تؤدى إلى نشاط رياح الآن على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء .

ويبدأ من الغد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة ، انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ، ليسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء ، مائل للحرارة رطب ليلا .

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات

ومتوقع غدا فرص ضعيفة لــ شبورة خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.