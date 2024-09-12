شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يسلم شهادات التخرج لطلاب الدفعة الأولى من الجامعات الأهلية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الخميس، الاحتفالية المقامة بالمتحف المصري الكبير بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية المصرية الجديدة، وتشمل جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، وجامعة الجلالة بالسويس، وجامعة العلمين الدولية بمطروح، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وأولياء أمور الخريجين.

وسلم رئيس الوزراء، شهادات التخرج لطلاب الدفعة الأولى من الجامعات الأهلية.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله لمقر الحفل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بدأت فعاليات الحفل بعرض فيلم تسجيلي حول قرار إنشاء الجامعات الأهلية، وبداية الدراسة بها وتشمل جامعات: الجلالة، والعلمين الدولية، والملك سلمان الدولية، وانتظام الدراسة بها وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، كما عرض الفيلم لقطات لعدد من هذه الكليات التي تقدم برامج دراسية في كلياتها تتماشى مع أحدث المعايير الدولية في هذا المجال.

وعقب ذلك، تم الاستماع إلى كلمات مُجمعة لممثلي الخريجين في الجامعات الأهلية الثلاث؛ حيث عرض مجموعة من الطلاب رحلة دراستهم في الجامعات الأهلية التي درسوا بها، وكان من بينهم أحد الطلاب الذي درس بجامعة الجلالة في مجال اللوجستيات وسلاسل الإمداد، وطالبة أخرى تخصصت في مجال القانون الدولي بجامعة العلمين الدولية، وطالبة سعودية في جامعة الملك سلمان الدولية متخصصة في طب الأسنان، وطالبة بكلية الفنون والتصميم بالجامعة نفسها، وأشاد الطلاب بتجربة الدراسة في الجامعات الأهلية، مؤكدين أنه يتم مراعاة ربط الجانب النظري مع الواقع العملي أثناء الدراسة، وهو ما أهلهم لاكتساب المهارات بجانب دراسة العلوم والفنون المختلفة، وجعلهم قادرين على الالتحاق بسوق العمل بكفاءة عالية.

وألقى الدكتور عادل العدوي، مُمثل مجالس أمناء الجامعات الأهلية الثلاث، وزير الصحة الأسبق، كلمة خلال الحفل، تقدم في مستهلها بالشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الاهتمام الذي وجهه لإنشاء هذه الجامعات الأهلية، وسخر مختلف الإمكانات والمتطلبات لإقامتها، كما وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء لتشريفه بحضور الاحتفالية، مشيدا بالعمل الدؤوب الذي بذله أعضاء مجالس الأمناء وقدرتهم على مواجهة تحديات كبيرة في سبيل نجاح هذه التجربة العلمية المميزة.

وتخللت الاحتفالية فقرة فنية مميزة للسوبرانو المصرية العالمية فرح الديباني.