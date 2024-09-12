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رئيس الوزراء يشهد فعاليات احتفالية تخرج الدفعة الأولى للجامعات الأهلية 2024

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القاهرة - سامية سيد - هند مختار -محمد صبحى

الخميس، 12 سبتمبر 2024 07:54 م

انطلقت قبل قليل فعاليات احتفالية تخرج الدفعة الأولى للجامعات الأهلية 2024 والمنعقدة فى المتحف المصرى الكبير، بمشاركة وحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وعدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات الحكومية الخاصة والأهلية، وقيادات وزارة التعليم العالى.

وبدأت فعاليات الاحتفالية بطابور عرض للطلاب الخريجين من جامعة الملك سلمان الأهلية وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الأهلية.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كلمه على هامش الاحتفالية خاصة مع تخرج أول دفعة من الجامعات الأهلية الدولية التى تم استحداثها كمسار بمنظومة التعليم العالى الجامعى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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