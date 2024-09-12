شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون بفوزه بولاية رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هنأه خلاله على فوزه بولاية رئاسية جديدة، معرباً عن خالص تمنياته للرئيس الجزائري بالتوفيق والسداد، وهو ما ثمنه الرئيس تبون، مؤكداً اعتزاز بلاده بالروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص على مواصلة تعزيز علاقات التعاون بينهما.