شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد رسوم القيد للطلاب الوافدين بالمدارس الحكومية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يسدد الطالب الوافد الذى يلتحق بمدرسة رسمية بنوعيها ( عربى - لغات عن كل سنة من سنوات الدراسة مبلغ 3000 جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم ومقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة الطلابية المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار، وتقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية، والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، أما إذا التحق الطالب بمدارس خاصة، فلا تصرف له سوى المنحة.

وتؤول حصيلة تلك المبالغ الصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على أن تسدد بالكامل فور الالتحاق بالمدرسة، من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومى للطالب.