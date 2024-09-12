شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن خالص تعازيها للنيجر فى ضحايا الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن تضامنها مع جمهورية النيجر، إثر الأمطار الغزيرة والفيضانات التى تعرضت لها مؤخراً، والتى أسفرت عن سقوط مئات من الضحايا والمصابين وخسائر مادية كبيرة.

كما تقدمت مصر بصادق التعازى والمواساة إلى حكومة وشعب النيجر ولذوى الضحايا، إثر هذا المصاب الأليم، متمنية سرعة العثور على المفقودين والشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدةً وقوفها إلى جانب جمهورية النيجر فى هذا الظرف الدقيق.