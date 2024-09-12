شكرا لقرائتكم خبر عن شق الصحراء.. التعليم العالى توضح كيف سخرت الدولة إمكاناتها للجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

اذاع منظمو احتفالية تخريج الدفعة الأولى من الجامعات الأهلية الدولية، فيلم تسجيلى اعدته وزارة التعليم العالى، تناول فكرة تدشين الجامعات الأهلية وتسخير إمكانيات الدولة لتقديم نموذج متميز يليق بأولاد مصر.

وتطرق الفيلم إلى التحديات التى واجهت تدشين الجامعات الأهلية وأنه تم شق الصحراء لبناء الجامعة ولن يتم الالتفات لذلك وكذلك نجحنا فى التصدى لتحدى جائحة كورونا واضعين توجيهات الرئيس لتقدم الجامعات الأهلية أفضل نموذج تعليمى فى المنطقة ، واليوم نحتفل بتخريج الدفعة الأولى.

وانطلقت قبل قليل فعاليات احتفالية تخرج الدفعة الأولى للجامعات الأهلية 2024 والمنعقدة فى المتحف المصرى الكبير، بمشاركة وحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وعدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات الحكومية الخاصة والأهلية ، وقيادات وزارة التعليم العالى.

وبدأت فعاليات الاحتفالية بطابور عرض للطلاب الخريجين من جامعة الملك سلمان الأهلية وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الأهلية.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كلمة على هامش الاحتفالية خاصة مع تخرج أول دفعة من الجامعات الأهلية الدولية التى تم استحداثها كمسار بمنظومة التعليم العالى الجامعى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.

ويشارك فى حضور الاحتفالية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و محمد عبد اللطيف وزير التعليم والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان ومحمد جبران وزير العمل والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.