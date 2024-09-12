شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: استخدام صواريخ بعيدة المدى ضد أهداف فى روسيا يعنى انخراط أمريكا بالحرب والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن استخدام صواريخ بعيدة المدى ضد أهداف في روسيا يعني انخراط الولايات المتحدة في الحرب.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميترى بيسكوف، دعا كلا من مرشحة الحزب الديمقراطى نائبة الرئيس كامالا هاريس ومرشح الحزب الجمهورى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى التوقف عن الزج باسم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى الخلافات السياسية بينهما، لاسيما استغلاله كأداة لكسب نقاط لدى الناخبين الأمريكيين.

وفى تعليقه على المناظرة التى جرت الليلة الماضية بين هاريس وترامب، قال بيسكوف: "بالطبع لاحظنا أن كلا المرشحين للرئاسة الأمريكية ذكرا اسم بوتين وروسيا أكثر من مرة، ونرى أن عليهما الامتناع عن استغلال اسم الرئيس الروسى كأداة فى الصراع السياسى الداخلى فى الولايات المتحدة، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.