شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للطفولة والأمومة" يكرم أوائل الثانوية العامة بأقسامها المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان،" كرمت الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم الخميس، الطلبة والطالبات أوائل الثانوية العامة بأقسامها المختلفة، حيث تم تكريم عدد 31 طالبا وطالبة وأهدت لهم هدايا عينية وشهادات تقدير نظرا لتفوقهم وتميزهم العلمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب، والدكتور هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة الثقافة والأزهر الشريف، والمجلس العربى للتنمية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المجلس القومى للطفولة والأمومة الأستاذة الدكتورة غادة الدرى، والدكتور كرم ملاك، والدكتور سامح عوض والدكتور نور أسامة.

واستهلت الدكتورة سحر السنباطى كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لاهتمامه بتنمية الموارد البشرية ولتوجيه سيادته لإطلاق مبادرة بداية والتى تولى أهمية خاصة برعاية الطفولة وخاصة الأطفال المتفوقين والمبدعين فهم سند الدولة المصرية فى قيادة قاطرة التنمية، كما وجهة الشكر إلى الدكتور عبد الهادى القصبى لتشريفه هذا الحفل.

وأكدت "السنباطي" أن هذا الاحتفال بأبنائنا المتفوقين طلبة وطالبات الثانوية العامة يأتى فى إطار حرص المجلس القومى للطفولة والأمومة على دعم الأطفال وتشجيعهم لمزيد من التفوق والنجاح وتحفيزهم حتى يستمروا فى شرف التنافس بميدان العلم والمعرفة، وتقديرا لجهودهم فى التحصيل الدراسى قائلة " أن تكريمنا اليوم للمتفوقين هو تعاهد بيننا جميعا على أن التمسك بالجد والاجتهاد والنجاح هو الخيار الامثل للنهوض بمجتمعنا فأنتم طاقات المستقبل، موجهة الشكر والعرفان لكل اب وأم وكل ولى أمر دفع ابنه لهذا التفوق وضحى بوقته وصنع له طريق المجد حتى وصل إلى مرحلة جنى الثمار، كما وجهت الشكر لكل معلمة ومعلم عمل بجد وإخلاص ليرتقى طلابه إلى هذه المرحلة من التفوق.

ووجهت السنباطى الشكر والتقدير إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لجهودها الحثيثة فى بناء عقول أطفالنا ووزارة الثقافة متمثلة فى هيئة قصور الثقافة والمركز القومى لثقافة الطفل لاستضافته هذا الحفل.

ومن جانبه تقدم الأستاذ الدكتور عبد الهادى القصبى بالتهنئة إلى الدكتورة سحر السنباطى لتوليها منصب رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة ولصدور قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تنظيم المجلس لكى يقوم بدوره المنوط به كما ينبغي.

ووجه " القصبي" التهنئة إلى الطلبة والطالبات أوائل الثانوية العامة قائلا لهم " أنتم نموذج يحتذى به وقصة نجاح ملهمة فى تحقيق الأحلام، وادعوا الله أن يهيء لكم دائما أسباب النجاح فالنجاح يبدأ بفكرة ثم يتحول إلى حلم ثم يتحول بالاجتهاد والعمل والصبر إلى حقيقة، مؤكدا أنه بالعلم تستطيع الدول أن تواجه التحديات والصعوبات فالعلم يخدم صاحبه، كما وجه تحيه حب واعزاز لكل أب وأم كانوا سببا فى نجاح هذه النخبة المتفوقة.

وتخلل الحفل عرض لفريق كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض تضمن مجموعة من الأغنيات المتنوعة.